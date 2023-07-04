В Киеве на ярмарках запретили торговать некоторыми товарами

В Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запретили реализацию скоропортящихся продуктов питания - с 4 по 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По данным пресс-службы, запрет коснется таких продуктов:

свежее мясо,

мясопродукты и колбасные изделия,

живая и свежемороженая рыба,

морепродукты,

молоко и молочная продукция,

кондитерские изделия с кремом и т.д.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

Кроме того, при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

По данным пресс-службы, такое решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.