Западные фирмы платят миллиардные налоги в РФ — исследование

1146 иностранных компаний продолжали работать на российском рынке в 2022 году, несмотря на войну России против Украины. В прошлом году суммарный оборот этих предприятий на российском рынке составил 213,9 миллиарда долларов, а прибыль – 14,1 миллиарда долларов. Из этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 миллиарда долларов налогов, сообщает Deutsche Welle.

Такие данные приводит во вторник, 4 июля, немецкое издание FAZ со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE) и организации B4Ukraine.

В публикации отмечается, что до войны в России работало 1387 иностранных компаний. Таким образом, на фоне российского вторжения в Украину российский рынок страны покинула только 241 западная компания. Бизнес предприятий, оставшихся в России, не нарушает санкции, но, учитывая, что из-за их налогов осуществляется финансирование войны, эта деятельность "имеет и теневую сторону", отмечают авторы исследования.

Какие западные компании остались в России

Среди западных компаний и концернов, которые не стали сворачивать бизнес в РФ – Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble. При этом "примечательно, как быстро китайские предприятия занимают образующиеся после ухода с рынка ниши" западных конкурентов, пишут журналисты. В качестве примера они приводят четырех китайских автопроизводителей – Chery, Haier, Geely и Haval.

Что касается немецких предприятий, то среди них только Metro AG находится среди компаний с высоким оборотом в России и, соответственно, с наибольшими налоговыми выплатами. Между тем суммарно на компании из ФРГ в 2022 году пришлась вторая по объему сумма налоговых отчислений от иностранных фирм в бюджет РФ.

Немецкие компании в России

В общей сложности из 371 немецкой компании, которая присутствовала на российском рынке к началу войны России против Украины, 262, или 62 процента, остались там до сегодняшнего дня. Общая сумма налоговых отчислений за 2022 год составила 402 миллиона долларов, что соответствует трети от общей суммы налогов, уплаченных всеми компаниями из ЕС в России в том году.

Авторы украинского исследования напоминают, что кроме налога на прибыль западные компании, имеющие дочерние предприятия в РФ, платят также налоги на прибыль с зарплат работникам, НДС и взносы в страховые компании. У KSE и B4Ukraine требуют от западных компаний уйти с российского рынка. Однако 56 процентов западных компаний, работавших в России до войны, предпочли бы продолжать этот бизнес, выяснили авторы исследования.

Самый большой оборот на российском рынке в 2022 году среди немецких компаний, по данным B4Ukraine, имели Metro, энергетический концерн Uniper, производитель лекарств Bayer, производитель строительных материалов Knauf Gips и автоконцерн BMW. Далее в списке – производитель пищевых продуктов Hochland, производитель строительной техники Liebherr и производитель сельскохозяйственной техники Claas.

При этом Uniper и BASF уже объявили, что уходят из России, а автопроизводитель BMW с 2022 года прекратил поставки в РФ. Его оборот на этом рынке в 2022 году составил 859 миллионов долларов, что на 2,3 миллиарда долларов меньше, чем в 2021 году, пишет FAZ.

Между тем, некоторые предприятия даже расширили бизнес в России. Среди таких компаний: производитель молочной продукции Ehrmann, а также Hochland, Knauf и Heidelberger Zement. По данным Восточного комитета германской экономики, некоторые компании имеют контрактные обязательства, усложняющие их уход с российского рынка. Кроме того, иногда активы можно продать только по заниженной цене и с уплатой налога Exit Tax.

Американские и другие компании на российском рынке

Наибольшую сумму налогов в России среди иностранных компаний по итогам 2022 года уплатили американские фирмы: 712 миллионов долларов. На третьем месте – фирмы из Швейцарии. Далее по списку: Япония, Великобритания, Китай и Франция.

Самый существенный прирост продаж был зафиксирован в таких отраслях как алкоголь и табак, потребительские товары повседневного потребления, автотранспорт, пищевые продукты и фармацевтика. Наибольший оборот и прирост оборота на российском рынке 2022 г. имели фирмы Japan Tobacco International, китайские автоконцерны Chery Automotive и Haier, австрийский банк Raiffeisenbank International и американский концерн Philip Morris.