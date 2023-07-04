Россияне переписывают свой план по ЗАЭС - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, россияне наслушались о том, что подрыв ЗАЭС недопустим, не только от традиционных партнеров Украины, но и от других государств. Во время телемарафона глава МИД сделал предположение, что враг, который в любом случае не уймется, разрабатывает новый план по станции, сообщает Зеркало недели.

"Я думаю, что получили и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте" , — сказал министр.

Но Кулеба уверен, что украинская разведка раскроет и новый план врага.

"То есть теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", - резюмировал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что теракт на ЗАЭС России нужен для того, чтобы остановить ВСУ на фоне собственных поражений на поле боя. В то же время он сделал акцент на высокой опасности момента выхода станции из-под контроля врага и на важности проведения проверок, в частности со стороны МАГАТЭ, которое выступает посредником и может привлекать другие страны.