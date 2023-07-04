Тарнавский: Силы обороны выбили россиян из ряда позиций на Таврическом направлении

Силы обороны Украины продвигаются вперед на Таврическом направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 283 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют почти три роты" , — говорится в сообщении.

Тарнавский сообщил, что было также уничтожено 36 единиц военной техники противника.

В частности речь идет о двух танках, девяти ББМ, двух пушках Д-30, четырех единицах БМ-21 Град, трех БпЛА Supercam, БпЛА Ланцет, БпЛА Орлан-10, двух пушках 2А36 Гиацинт-Б, пушка 2С5 Гиацинт-С, зенитный ракетный комплекс Панцирь-С, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор, две самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, станция РЭБ и автомобильная техника.

Также были уничтожены два состава боеприпасов врага и один пункт управления.