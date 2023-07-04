ГУР о "возвращении" Пригожина: его рано списывать со счетов

Украинская разведка считает, что руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина рано списывать и он может доставить проблем Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, у россиян "всегда все идет по плану", однако Пригожин действует не по ним.

"Что касается заявлений Пригожина, он же не патриот Украины, а делает те вещи, которые должны понравиться зазомбированному рашистскому населению. И показывает, что он жив, его рано списывать со счетов, что ничего не закончилось и будут "победы на фронте"" , – считает Юсов.

Однако о каком именно фронте идет речь Юсов не ответил.

"Ну и можем думать об определенных намеках в данных ситуациях. А то, что на самом деле ничего не закончено, мы можем поддержать этот тезис" , - подчеркнул он.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнера" впервые после бунта записал аудиообращение, в котором попросил у людей поддержки, а также анонсировал новые "победы на фронте".

Ранее главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он предпринял попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко. Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты

До столицы Пригожин так и не дошел, ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с ним на переговоры и уговорил остановиться. Кремль заявил, что прекратит преследование Пригожина, а сам он и некоторые "вагнеровцы" пойдут в Беларусь.

После появлялась информация о посещении Пригожиным Беларуси, также там строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".