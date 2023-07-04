После войны в Чёрном море будут нужны миротворцы НАТО - СМИ

До того, как битва за Украину завершится, НАТО нужно подготовить миротворческий план для Черного моря. Пока черноморские страны: Румыния, Болгария, Украина и Грузия , - не будут иметь собственных сильных военно-морских сил, каждая из которых была бы способна противостоять агрессивному Черноморскому флоту России, миротворцы НАТО будут поддерживать свободу в море, пишет в статье для Forbes директор и основатель консалтинговой компании Themistocles Advisory Group Крэйг Хупер, сообщает Зеркало недели.

«Черноморские страны не глупы. Они строят более мощные военно-морские силы так быстро, как только могут. Украина, конечно, хочет построить современный боевой флот, а Турция уже строит несколько боевых кораблей. Румыния присматривается к французским подлодкам типа Scorpene, а Болгария покупает два многоцелевых модульных патрульных корабля немецкого производства. Но прогресс довольно медленный, и те, кто продвигает эти проекты, вероятно, станут мишенями для российских взрывных действий» , – пишет Хупер.

Независимо от исхода войны в Украине черноморским государствам понадобятся годы, чтобы защитить свои интересы в море. И даже если Россия потерпит поражение на суше, российский флот останется мощной силой. Он будет служить ключевым инструментом Москвы для морских посягательств, сея страх и нарушая свободу судоходства в Черноморском бассейне. От старых привычек трудно избавиться. Давние мечты России о доминировании во всем Черном море будут оставаться националистическим лозунгом на долгие годы.

Хупер отмечает, что Турция была бы естественным гарантом мира в акватории. Но, будучи черноморским вратарем, контролирующим Босфор и Дарданеллы, Анкара, похоже, больше заинтересована в поддержании связей с Россией и НАТО, чем в жестких призывах к сдерживанию и соблюдению морских норм.

«Если российские военно-морские силы не будут полностью выведены из Черного моря, послевоенное черноморское миротворчество ляжет на плечи нечерноморских членов НАТО. Для этого идеально подошла бы многонациональная база в Румынии. Построенная по образцу испанской Роты, где базируются четыре американских эсминца класса Arleigh Burke, румынская база была бы идеальной. Но мешает странная дипломатическая реликвия 1930-х годов - Конвенция Монтре» , - пишет автор.

Конвенция делает развертывание Черноморской миротворческой флотилии НАТО непростой задачей. Планирование этой задачи должно начаться уже сейчас и быть определено во время саммита НАТО 11-12 июля. Миротворческие усилия в этой акватории могут потребовать нового вооружения и кораблей, а это возможно только при предварительных консультациях.

Конвенция Монтре: Вызов для миротворчества

Конвенция Монтре 1936 года – старый договор. В последний раз претерпев изменения перед Второй мировой войной, соглашение регулирует движение военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Оно ограничивает тоннаж, время и типы нечерноморских военных кораблей, которые могут проходить через турецкие воды и действовать в Черном море.

Эта дипломатическая реликвия усложняет длительные многонациональные миротворческие усилия в море.

«Как для давнего дипломатического инструмента, Конвенция Монтре удивительно хорошо противостоит развитию военно-морских технологий, хотя ей не помешало бы осовременивание, учитывая глобальное увеличение среднего водоизмещения кораблей и другие факторы» , – замечает автор.

В настоящее время Конвенция позволяет нечерноморским ВМС оперировать в Черном море боевыми кораблями с водоизмещением до 30 тысяч тонн (а в некоторых случаях и до 45 тысяч тонн). Поскольку ни одно нечерноморское государство не может обеспечить более двух третей совокупного тоннажа в определенное время, черноморская миротворческая флотилия НАТО должна быть многонациональной.

Черноморские миротворческие силы должны быть флотом легких боевых кораблей. Согласно Конвенции, ни один нечерноморский военный корабль не может обладать водоизмещением более 10 тысяч тонн. И все они должны быть очень надежны. Потому что Конвенция Монтре требует, чтобы нечерноморские военные корабли покинули Черноморский бассейн через 21 день, чтобы ничего не сломалось в пути.

Миротворческие усилия на Черном море не будут прогулочным круизом. Если НАТО хочет установить миротворческое присутствие в бассейне, не требуя внесения изменений в Конвенцию Монтре, военные корабли на миротворческой службе будут работать по строгому графику, заходя и выходя из Черного моря почти ежемесячно. Но автор также отмечает, что Конвенция Монтре предлагает некоторые интересные лазейки, которые НАТО мог бы рассмотреть на саммите в Вильнюсе.

Использование модифицированных кораблей или тактики для обхода миротворческих барьеров

Без внесения изменений в Конвенцию Монтре управлять многонациональным флотом обычных военных кораблей в Черном море будет сложно. И даже если НАТО будет соблюдать все условия, планируя всеобъемлющее присутствие, Китай или другие дружественные России страны могут легко нарушить график миротворческих операций НАТО, развернув свои силы в регионе и, по молчаливому согласию Турции, поглотив значительную часть тоннажа черноморских военных кораблей, предназначенных для нечерноморских стран.

«Для того чтобы восстановить гражданские, основанные на правилах оперативные нормы в Черном море, НАТО может рассмотреть возможность деликатного ухода от старой Конвенции, сохраняя букву закона, если не дух регуляторного режима Монтре» , – предлагает Хупер.

Он объясняет, что Альянс мог бы рассмотреть вопрос о переоборудовании торговых судов класса Point, судов для реагирования на аварии на нефтяных месторождениях или других гражданских «удобных судов» под флагом НАТО для выполнения задач в Черном море. Корабли типа Point могут быть особенно полезны.

«Как только эти гражданские суда окажутся в Черном море, их можно будет быстро модифицировать, скажем, на румынских верфях компании Fincantieri's Vard Group, оснастить модульными системами вооружения или наземными и вертолетными платформами Корпуса морской пехоты США так же, как это делали морские пехотинцы на USS Boxer в 2019 году, когда судно работало в Персидском заливе. После того, как эти импровизированные военные корабли будут оснащены необходимым оборудованием, они могут начать действовать как миротворческие суда» , – объясняет автор.

По его мнению, при условии доступа к техническому обслуживанию в Черном море эти импровизированные военные корабли смогут работать без необходимости регулярно выходить из бассейна. Если Турция будет протестовать, корабли можно легко передать из-под управления НАТО под номинальное управление Румынии или другого черноморского государства-единомышленника.

Конвенция Монтре также выводит «военно-вспомогательные суда, специально предназначенные для перевозки топлива, жидкого или не жидкого», из-под основного регулирования. Их тоннаж не учитывается при определении лимита от 30-45 тысяч тонн. Потенциально такими судами могут оказаться старые танкеры класса Henry J. Kaiser.

Если их обновить, обеспечить элементарными возможностями совместных действий и модифицировать для временной перевозки стандартных ракет, средств радиоэлектронной борьбы или другого модульного ударного вооружения такого типа, которое Конвенция прямо не запрещает, тогда вооруженные вспомогательные суда могли бы стать полезной морской поддержкой будущих миротворческих усилий НАТО. Им все равно придется выходить из моря каждые несколько недель, но они станут отличным сдерживающим фактором и будут служить потенциальным дополнительным источником боеприпасов для меньших боевых кораблей Альянса.

Времени осталось мало. Запад должен начать думать, как управлять Черным морем после того, как война в Украине закончится. Независимо от того, как закончится эта борьба, свободное и открытое Черное море будет ключом к крепкому региональному миру. Чем быстрее НАТО начнет думать о том, как морские миротворцы могут умерить давние и масштабные черноморские амбиции России, тем лучше