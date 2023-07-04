NYT: Путин после мятежа "покупает" лояльность силовиков, чтобы удержать власть

Президент России Владимир Путин после мятежа пытается получить большую лояльность силовиков, чтобы удержать власть, сообщает Украинская правда.

Об это сообщает The New York Times.

NYT вспоминает, что для сохранения власти после мятежа Путин позволил наемникам "Вагнера" и Евгению Пригожину "уйти в Беларусь", а также осыпал похвалами российских силовиков и отметил "решительность и мужество" войск РФ.

Кроме того, чтобы продемонстрировать свою "любовь к народу" во время кризиса, Путин впервые за годы решился пожать руки своим "сторонникам" и даже поцеловал молодую женщину в лоб.

Как сообщает издание, нет подтверждения ареста причастных к мятежу или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции 2016 года, когда в течение полугода было арестовано около 40 тысяч человек.

Сообщения о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину, были спекулятивными. Некоторые из них, в том числе от американских чиновников, свидетельствовали, что он мог быть задержан или арестован. В то же время появлялись заявления, что Суровикина "вскоре отпустят", если вообще задерживали.

"Арест генералов "бросил бы армию в беспорядок" , – сказал собеседник NYT, который знаком с Путиным десятилетиями;

Он говорил на условиях анонимности, поскольку опасался последствий за обсуждение чувствительных вопросов.

"Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на разительный гнев из-за того, что он называет "предательством" Пригожина, тянется к привычному набору инструментов для удержания власти".

Больше деталей: В частности, Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Также, как сообщает NYT, он пообещал предоставить больше оружия одному из самых преданных руководителей своей службы безопасности – главе Национальной гвардии Виктору Золотову.

В то же время предоставление военным и службам безопасности еще больше денег и полномочий несет в себе определенные риски. Некоторые эксперты, с которыми поговорило издание, предполагают, что другие группировки внутри них могут "поддаться соблазну" и поднять другой мятеж, последовав примеру Пригожина.

Также аналитики предполагают, что новый "акцент" Путина на еще большей лояльности силовиков может повлиять на эффективность России на поле боя:

"Если принцип лояльности будет более важным, чем эффективность, то не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но не будет и надежды на более эффективное функционирование системы".