Наев о защите севера Украины: изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам

Украинские военные ужесточают защиту границы с северной стороны страны. Они готовы к вероятному пришествию Рф, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает его Facebook.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой" , – рассказал Наев.

По его словам, военные ведут работу на данном направлении с тех пор, как был выбит враг с севера. Там строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию" , - заявил он.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Отметим, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками предпринял провальную попытку госпереворота в России.

Но "вагнеровцы" смогли избежать наказания, в Кремле дали им шанс "уйти в Беларусь". Недавно о приезде в РБ Пригожин заявлял белорусский диктатор Александр Лукашенко.

При этом в СМИ начала появляться информация об оборудовании лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси. Информации о том, что они уже находятся на территории страны, пока нет.

Напомним, сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего генерала Валерия Залужного и Наева поручили усилить северное направление на фоне возможного перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.