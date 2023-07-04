В Минобороны рассказали, сколько на самом деле уничтожено HIMARS'ов

Российские войска не смогли уничтожить ни одну пусковую установку американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS и ее облегченной колесной версии М270, которая активно используется в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем поздравлении США по случаю Дня независимости.

"Появление американских "Хаймарсов" в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор никого и не поймали. Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй и беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом" , — отметила она.

Маляр добавила, что среди известнейших успешных случаев применения HIMARS:

высокоточный удар 1 января 2023 по зданию ПТУ в Макеевке, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян;

уничтожение базы окупантов в селе Правые Саги, близ Олешек.

Она добавила, что для Украины система HIMARS стала "реальным оружием победы". Ведь "Одна ракета – одна уничтоженная цель" – это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.