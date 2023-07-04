The Guardian: Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро

В рамках санкций, введенных ЕС против РФ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиарда евро, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

Среди замороженных активов — банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.

В своем ежегодном отчете отдел по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии заявил, что цифра в 2 млрд евро была обновлена по состоянию на конец июня.

Директор UIF Энцо Серата сообщил, что финансовые активы стоимостью около 330 млн. евро, связанные с 80 лицами, также были заморожены в рамках режима санкций.

До начала полномасштабной войны в феврале 2022 года пляжи и порты Италии были популярной площадкой для богатых россиян, покупавших недвижимость в лучших местах, таких как местность у озера Комо, остров Сардиния, провинция Тоскана и Лигурийское побережье.

30 мая в Италии анонсировали подготовку нового пакета военной помощи для Украины. Совместно с Францией страна обсуждает совершенствование технической части отправки систем ПВО на основе совместных технологий.