"Укрзализныця" временно запретила перевозку товаров в Венгрию и Иран

Государственная Укрзализныця вводит временный запрет на грузовые перевозки аграрной продукции в Венгрию и на все товары в Иран, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте компании в разделе Временные ограничения по перевозкам.

В частности, перевозчик ввел конвенции на грузовые перевозки сельхозтоваров в Венгрию и все грузы, следующие в Иран.

В частности, ограничены перевозки пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника в Венгрию, для перевозчика ЗАО MMV (MMV Magyar Maganvasut Zrt).

Конвенция будет действовать с 30 июня до 16 сентября.

Также с 29 июня действует запрет на грузовые перевозки в Иран. Он касается всех грузов, следующих из любых стран, и будет действовать «до отмены».

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили очередной случай масштабной коррупции в Укрзализныце — махинации на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд предприятия.