Россия не видит оснований продлевать "зерновое соглашение"

Министерство иностранных дел России во вторник заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что "зерновая сделка" превратилась в "чисто коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны", тогда как ситуация с поставками продовольствия и удобрений из России "продолжала деградировать".

Ни одно из выдвинутых ранее Москвой требований – присоединение связанного с Кремлем банка к системе SWIFT, снятие санкций на запчасти для сельхозтехники, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и т.д. – не было выполнено, сетует российский МИД.

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", которая заканчивается 17 июля, нет", – констатирует ведомство.

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновое соглашение". Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.