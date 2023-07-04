КГГА: В Киеве с завтрашнего дня ограничат движение грузовиков

Со среды, 5 июля, на автодорогах Киева вводятся ограничения для грузовиков из-за жаркой погоды, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"С завтрашнего дня на улично-дорожной сети Киева из-за жары будут вводить ограничения движения для грузовиков. Так, при температуре воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось свыше 7 тонн" , — отметили в КГГА.

В Администрации подчеркнули, что ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу. Контролировать соблюдение ограничений будет Управление патрульной полиции Киева.