ВСУ предупредили об опасности провокации россиянами на ЗАЭС в ближайшее время

Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года".

Сообщается, что по оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

По данным военных, их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Ни одна провокация врага не пройдет" , - подчеркнули в Генштабе.

Что предшествовало: перед этим командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинские защитники укрепляют северную границу страны личным составом и техникой из-за событий вокруг Запорожской атомной станции.