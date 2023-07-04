Зеленский рассказал, о чем говорил с генсеком НАТО накануне саммита в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал позиции накануне Вильнюсского саммита, а также обсудил ситуацию на фронте и последние события внутри России, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter.

"Накануне Вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом" , – рассказал Зеленский.

По словам президента, он поздравил генсека с решением членов Альянса продлить срок его полномочий в должности еще на год.

"Выразил надежду, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным. Поблагодарил Йенса Столтенберга за личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины" , – отметил глава государства.

"Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, также обсудили ситуацию на фронте и последние события внутри России" , – добавил президент.

Столтенберг ранее сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.