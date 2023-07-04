Reuters: Доходы "Газпрома" могут упасть, это еще больше усилит дефицит бюджета в РФ

Низкие цены на газ приведут к снижению доходов "Газпрома", который он получает от продаж в Европу. Это еще больше может усугубить дефицит бюджета России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что падение доходов от экспорта может усилить дефицит бюджета России, который уже составляет 117% от годового плана. Причиной этого являются большие расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении экспорта нефти.

"Продажи газа "Газпромом" в Европу, которые когда-то были его основным источником валютных поступлений, резко упали из-за кризиса в отношениях между РФ и Западом" , - говорится в материале.

По подсчетам Reuters, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в первой половине 2023 года достиг около 12,1 млрд кубометров, а за весь 2022 год - 62 млрд кубометров, что указывает на потенциально серьезный спад в этом году.

На сколько снизятся поставки российского газа в этом году

Аналитик Рональд Смит сообщил, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году достигнет 50 млрд кубометров.

Если Россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может достичь 22 млрд кубометров в 2023 году, а продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

Согласно расчетам Reuters, это может означать падение доходов в Европе до 12,5 млрд долларов в этом году с примерно 52 млрд долларов в 2022 году.

Газовый шантаж России

Ранее РФ впервые начала сокращать поставки, отказавшись увеличить поставки в Европу через Украину.

Теперь Украина является последним маршрутом для транспортировки российского газа в Западную Европу после того, как в сентябре был поврежден закрытый газопровод "Северный поток" в Германию.

Германия хочет продлить контракт на транзит российского газа через Украину после 2024 года. А вот в правительстве Австрии заявили, что страна должна действовать быстрее, чтобы преодолеть свою зависимость от российского природного газа.