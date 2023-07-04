РосСМИ сообщают о пожаре на ТЭЦ в Великом Новгороде
В Великом Новгороде в России загорелась теплоэлектроцентраль, площадь пожара составила более 2 тысяч квадратных метров, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости"э
Вечером 4 июля загорелась Лужская ТЭЦ в Великом. Площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров.
После 20:30 россияне заявили, что огонь локализовали и ликвидировали "открытое горение".
Эта ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.