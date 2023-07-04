МИД Чехии: Россия в ближайшие десятилетия будет представлять угрозу безопасности Европы

Россия, которая напала на Украину в феврале прошлого года по решению диктатора Владимира Путина, в ближайшие десятилетия будет представлять угрозу безопасности Европы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит Tagesspiegel.

Он отметил, что российская угроза - это не мираж, и если Чехии будет угрожать, то и Германии будет угрожать.

"Наша угроза - не мираж. Россия будет представлять опасность для европейского континента в течение десятилетий. Я рад, что новая стратегия безопасности Германии ясно дает это понять" , - сказал он.

Стратегия национальной безопасности, представленная федеральным правительством канцлера Олафа Шольца в середине июня, определяет Россию как самую большую угрозу миру и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем.

Говоря о российской угрозе Чехии, министр вспомнил взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По данным чешских спецслужб, за взрывом стояли сотрудники российской военной разведки ГРУ.

Липовский об Украине

По словам Липавского, Украина, более года сопротивляющаяся российскому вторжению, нуждается в помощи Запада.

"Мы помогаем, чем можем, и каждый день ищем другие варианты" , - сказал Липовский о европейской помощи Украине.

Он объяснил, что раньше его не устраивала нерешительность Германии, однако сейчас Берлин поставляет современное и тяжелое вооружение, включая танки Leopard 2 и зенитные системы IRIS-T SLM. Министр добавил, что Украина нуждается в истребителях и ракетах для систем ПВО.

Пропаганда со стороны РФ

Министр отметил, российская дезинформация остается важной проблемой в Чехии, но большая часть населения страны ориентирована на Запад. Также хорошим методом противодействия российской пропаганде он назвал высылку российских дипломатов.

Помощь от Чехии

Украина подписала с Чехией и Словакией декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП.

Ранее сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого они будут доставлены на поле боя.