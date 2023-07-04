В России "анонсировали" аварию на Запорожской АЭС этой ночью

Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что в ночь на среду, 5 июля, украинские военные якобы планируют атаковать Запорожскую АЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам со ссылой на "РИА Новости".

"Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе" , — сообщил он.

Карчаа также утверждает, что Украина якобы планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами" , — заявил он.

Отметим, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты рекомендовали персоналу Запорожской АЭС выехать до 5 июля, желательно, в аннексированный Крым.