Bloomberg: Россия готовится отправить в Украину больше кадыровцев и зеков

Представители европейской разведки считают, что Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить дыры, оставленные наемниками ЧВК "Вагнер", которые вышли с поля боя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам неназванных чиновников, в связи с тем, что Украина сообщает о своем контрнаступлении в направлении Бахмута, российские подразделения рискуют быть "перенапряженными".

В частности, Россия перебросила большое количество войск в Бахмут после того, как в конце мая в ЧВК "Вагнер" объявили об уходе из города, что привело к дефициту сил на оккупированных территориях юга Украины.

Неназванные европейские чиновники утверждают, что хотя уход вагнеровцев, как ожидается, не изменит ход войны, решимость Владимира Путина избежать полной военной мобилизации означает, что Россия, вероятно, отправит больше чеченцев и заключенных на линию фронта в ближайшие недели.

Непонятно, сколько дополнительных войск может предоставить южная российская республика Чечня. Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который исповедует преданность Путину, заявил в мае в Telegram, что 7000 военных уже находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку для двух новых полков Министерства обороны.

Чеченские боевики до сих пор не были заметно эффективными во время войны. Некоторые критики прозвали их "батальонами TikTok" за то, что они более активны в социальных сетях, чем в бою.

"Кремль может рассматривать их как неиспользованную штурмовую силу, которая может восстановить способность России поддерживать одновременные наступательные усилия" , - отмечают аналитики Института изучения войны в отчете от 31 мая.