В Польше ожидают миграционный кризис из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Группа "вагнеровцев", находясь в Беларуси, может подтолкнуть мигрантов двигаться к польской границе и вызвать кризис, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польша Мацей Вонсик.

После сообщений, что "вагнеровцев" перебросят в Беларусь, Польша ожидает, что режим Лукашенко может использовать наемников Пригожина для провокаций на польской границе.

"Эти кровавые наемники, часто преступники, могут выполнять любые задачи. Они могут ходить в окружении Лукашенко, выполнять его задачи. Они также могут подталкивать мигрантов к польской границе" , – отметил Вонсик.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил﻿, что наемники группы Вагнера, которые перебрались на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации