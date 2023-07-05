Сырский сравнил потери Украины и России в ходе контрнаступления

Оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых" , - заявил Сырский.

Ранее ряд западных официальных лиц заявляли, что и оккупанты, и украинские войска в ходе летних боев несут тяжелые потери, особенно на южном направлении.

Только за прошлые сутки украинские военные ликвидировали﻿ около 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 тысячу военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.