В Скадовске и Геническе коллаборантов скрыто вакцинируют от холеры — Генштаб

В захваченных городах Скадовск и Геническ Херсонской области увеличилось количество инфекционных заболеваний, представителей вражеских "администраций" скрыто вакцинируют от холеры, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры" , — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, оккупационная "власть" не признает увеличения количества заболеваний, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и приступила к скрытой вакцинации от холеры представителей "администраций" и их ближайшего окружения.