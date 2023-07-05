Перед саммитом НАТО увеличило количество кораблей в Балтийском море

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Литвы (ВМС) Гедрюс Пременяцкас.

"ВМС распределяют свои возможности, чтобы заполнить определенные нишевые потребности во время того же саммита в Вильнюсе, а в нашем регионе, безусловно, увеличилось присутствие кораблей союзников в Балтийском море, они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, наблюдение за ситуацией в море и взаимодействие" , – сказал командующий ВМС.

По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

Количество кораблей не разглашается, однако Пременяцкас сказал, что в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.