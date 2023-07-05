Генштаб: ВСУ ликвидировали еще около 700 окупантов

Генштаб: ВСУ ликвидировали еще около 700 окупантов
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 670 российских военных, также уничтожили три танка, 9 реактивных систем залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 5 июля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 231700 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 4062 (+3),
  • боевых бронированных машин - 7917 (+9),
  • артиллерийских систем - 4288 (+36),
  • РСЗО - 656 (+9),
  • средства ПВО - 395 (+1),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3614 (+12),
  • крылатых ракет - 1264 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6865 (+22),
  • специальной техники - 598 (+8).

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