Генштаб: ВСУ ликвидировали еще около 700 окупантов
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 670 российских военных, также уничтожили три танка, 9 реактивных систем залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 5 июля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 231700 (+670) человек ликвидировано,
- танков - 4062 (+3),
- боевых бронированных машин - 7917 (+9),
- артиллерийских систем - 4288 (+36),
- РСЗО - 656 (+9),
- средства ПВО - 395 (+1),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3614 (+12),
- крылатых ракет - 1264 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 6865 (+22),
- специальной техники - 598 (+8).