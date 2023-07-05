Командующий армией Британии о наступлении ВСУ: Главный удар впереди
Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что главный удар Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательных операций еще впереди, отвергнув упреки относительно медленного продвижения украинских военных, сообщает Европейская правда.
Радакин отметил, что отпор российской агрессии "никогда не ограничивается одним действием", а стратегия Украины заключается в том, чтобы "взять измором, растягивать (оборону) и наносить удары".
По его словам, эти действия разрушают российские оборонительные линии.
"Вопрос в том, как можно взять линию фронта длиной более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, что Украина пытается действовать на разных направлениях и делает много маневров", — сказал командующий.
Он признал, что украинское контрнаступление осложнила высокая плотность минных полей, отсутствие прикрытия с воздуха, а также то, что Украина не получила всю желаемую военную технику.
В то же время Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что
"Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".
"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить миллион снарядов в год. Она потеряла 2 500 танков и в лучшем случае может производить 200 (новых) танков в год", – добавил он.