Командующий армией Британии о наступлении ВСУ: Главный удар впереди

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что главный удар Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательных операций еще впереди, отвергнув упреки относительно медленного продвижения украинских военных, сообщает Европейская правда.

Радакин отметил, что отпор российской агрессии "никогда не ограничивается одним действием", а стратегия Украины заключается в том, чтобы "взять измором, растягивать (оборону) и наносить удары".

По его словам, эти действия разрушают российские оборонительные линии.

"Вопрос в том, как можно взять линию фронта длиной более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, что Украина пытается действовать на разных направлениях и делает много маневров" , — сказал командующий.

Он признал, что украинское контрнаступление осложнила высокая плотность минных полей, отсутствие прикрытия с воздуха, а также то, что Украина не получила всю желаемую военную технику.

В то же время Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления" .