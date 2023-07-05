ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной — ОВА
Силы противовоздушной обороны ночью 5 июля сбили над Днепропетровской областью вражеский ударный беспилотник типа Shahed.
Об этом заявил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"После полуночи о оронцы из ПВК "Восток" сбили над областью беспилотник - приземлили "Шахед-136", - сообщил он.
Также утром враг нанес удар с беспилотника по Марганецкой общине в Никопольском районе.
"Предварительно пострадавших нет. Последствия выясняются", – добавил Лысак.