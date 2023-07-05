ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной — ОВА

ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной — ОВА
Фото: КГГА

Силы противовоздушной обороны ночью 5 июля сбили над Днепропетровской областью вражеский ударный беспилотник типа Shahed.

Об этом заявил﻿ начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"После полуночи о оронцы из ПВК "Восток" сбили над областью беспилотник - приземлили "Шахед-136", - сообщил он.

Также   утром враг нанес удар с беспилотника по Марганецкой общине в Никопольском районе.

"Предварительно пострадавших нет. Последствия выясняются", – добавил Лысак.

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