В США предупредили Пекин о санкциях за поставки оружия России, - Reuters

Первая поездка министра финансов США Джанет Йеллен в Китай будет посвящена перекалибровке связей между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку военные коммуникации остаются замороженными, а новые ограничения Пекина на экспорт некоторых металлов вызывают новую напряженность. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

Официальные лица США заявляют, что ожидают "откровенных" дискуссий во время визита Йеллен 6-9 июля после резкого заявления Пекина в понедельник о контроле над экспортом некоторых продуктов из галлия и германия, широко используемых в полупроводниках, а также о новом законе о контрразведке, которые рассматриваются как потенциально вредным для американских фирм.

Никаких серьезных прорывов не ожидается, но Йеллен будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам, а также подчеркнет последствия поставок военной помощи России, говорят официальные лица США.

Китайские официальные лица обеспокоены планами администрации президента США Дож Байдена по ограничению инвестиций американских компаний в Китай и тем, что они считают попытками разъединить две экономики. Экономика Китая восстанавливается после карантина медленнее, чем ожидалось, а рынок труда переживает тяжелые времена.

Долгожданная поездка Йеллен состоялась через несколько недель после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин и договорился с президентом Китая Си Цзиньпином о том, что соперничество двух стран не должно перерасти в конфликт, и на фоне замораживания военных коммуникаций между двумя странами.

"Нет альтернативы дипломатии. Телефонный звонок - это не то же самое" , - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

Улучшение коммуникаций

Ожидается, что Йеллен сосредоточится на экономических вопросах, но она напомнит китайским коллегам, что любой шаг по поставкам летального оружия в Россию - в нарушение санкций против России из-за ее войны против Украины - может привести к санкциям против китайских организаций, сказал один высокопоставленный чиновник администрации.

"Мы регулярно слышим заверения Китая, что они не будут доставлять летальную помощь. Мы удерживаем их от этого и будем продолжать наблюдать" , - сказал чиновник.

США считают, что Китай встревожен мятежом в прошлом месяце российской группы наемников "Вагнера" и слабостью российских вооруженных сил, сказал чиновник, но Пекин полагается на стабильную Россию как источник продовольствия и топлива.

Визиты Блинкена и Йеллен считаются критически важными для улучшения связи после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар-шпион над Соединенными Штатами, а также в преддверии возможной встречи президента Джо Байдена и Си на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.

Торговые тарифы

Президент Национального совета по внешней торговле Джейк Колвин сказал, что поездка может помочь определить "новую норму" и установить основу для двусторонних отношений. Но это не положит конец тарифам на 360 млрд долларов, введенным при бывшем президенте Дональде Трампе, или экспортному контролю, который набрал обороты при Байдене.

Несмотря на охлаждение отношений, торговля между США и Китаем выросла в 2022 году третий год подряд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.

Йеллен подчеркнет необходимость работать с Пекином по вопросам изменения климата, готовности к пандемии и долгового кризиса, даже несмотря на то, что Вашингтон продолжает предпринимать целенаправленные действия в отношении прав человека или проблем безопасности, заявил высокопоставленный чиновник министерства финансов.

Она сообщит своим китайским коллегам, что Вашингтон не стремится разъединить две экономики, на которые вместе приходится 40% мирового экономического производства, оставляя за собой право защищать права человека и интересы национальной безопасности США посредством целенаправленных действий, добавил чиновник.