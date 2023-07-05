Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабильный — Энергоатом

﻿Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции остается стабильным.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Несмотря на подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой, заверили в компании.

"По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - на уровне 11,15 м", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в последнее время уровень воды в канале не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, добавили в "Энергоатоме".