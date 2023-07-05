Шольц о контрнаступлении ВСУ: Действуют четко и организованно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе контрнаступательных операций украинские войска "пока действуют очень четко и хорошо организованно", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марселем Чолаку.

Шольц сказал, что он "никогда не ожидал, что все может измениться со дня на день", но добавил, что украинские силы обороны планировали операции "очень целенаправленно".

В то же время румынский премьер отметил, что ожидал завершения войны украинским контрнаступлением.

Шольц также добавил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война, отметив, что критерии членства в Альянсе включают "отсутствие открытых пограничных конфликтов".

Однако, по его словам, важна "большая практическая поддержка Украины со стороны НАТО", которая будет продолжаться и в дальнейшем.

Канцлер рассказал, что Германия "создала условия для того, чтобы поддерживать Украину даже в течение длительного времени, если война будет продолжаться долго".

Он подчеркнул, что многие страны смогут поддерживать Киев "в течение одного, двух, трех, а если потребуется, и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт".