За два года в Украине продали 1% сельскохозяйственных земель

Украине за два года существования рынка земли, то есть в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года, было продано 1% земель сельскохозяйственного назначения, которые раньше были под мораторием на продажу. Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык, сообщает ЛигаБизнес.

"Так совпало, что количество подмораторной земли составляло 27,5 млн гектар. У нас на сегодня за два года пребывания земли в обращении было продано-куплено всего 1% от всех подмораторных земель" , - отметил Денис Башлык.

По его словам, в Украине за два года существования рынка были заключены договоры купли-продажи или дарения 275 157 га земель сельскохозяйственного назначения. Всего на рынке заключено 85 247 договоров купли-продади или дарения таких земель.

Заместитель Министра добавил, что средняя цена за гектар в Украине составляет 39 188 грн, при этом в 2021 году она составляла 32 972 грн.

Напомним, 1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли. До 2024 года покупать земли сельскохозяйственного назначения могут только физические лица, являющиеся гражданами Украины, в количестве до 100 гектар