Британские истребители перехватили самолеты РФ у границ НАТО
Накануне вечером британские RAF Typhoons в Эстонии поднимались в воздух, чтобы перехватить российские самолеты, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщают Королевские Военно-воздушные силы Великобритании в Twitter.
"RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, который летел в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО", – говорится в сообщении.
Как отметили в британских ВВС, Ту-214 летел в сопровождении двух российских истребителей Су-30М между материковой частью России и Калининградской областью.