Разведка Британии: Обстановка в генералитете РФ после мятежа Пригожина

Военный мятеж наемников группы "Вагнера" обострил разногласия среди российских силовиков. Высокопоставленные генералы не появляются на публике и могут быть арестованы. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, не появлялся на публике после мятежа группы "Вагнера" 23-24 июня 2023 года.

Между тем, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля 2023 года, показанном по телевидению.

По данным британской разведки, сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с "Вагнером", начиная со службы в Сирии с 2017 года. Точно так же Евкуров был заснят на пленку во время разговора с владельцем "Вагнера" Евгением Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.