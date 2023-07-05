Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО после Турции — МИД

Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, как только Турция, которая пока еще воздерживается от ратификации, даст знак, что она также готова это сделать. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Зеркало недели.

"Если там будет движение, то, конечно, мы придерживаемся нашего обещания о том, что Венгрия не будет задерживать членство ни одной страны" , — сказал Сийярто журналистам в Будапеште, добавив, что оно будет в "тесном и непрерывном" контакте с коллегами из Турции в ближайшие дни.

Из всех стран НАТО только Турция и Венгрия не ратифицировали заявку Швеции на вступление в Альянс. Обе страны находятся под давлением необходимости одобрить заявку Стокгольма в преддверии саммита в Вильнюсе на следующей неделе.

Сийярто сказал, что провел ряд телефонных разговоров со своим турецким коллегой. По его словам, в ближайшие дни Турция "проконсультируется со Швецией, а также с лидерами НАТО" по поводу усилий, направленных на выход из тупика в вопросе членства Стокгольма в Альянсе.

Венгрия ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО в марте, как только стало ясно, что Турция также поддержит членство страны в Альянсе.

Швеция и Финляндия отказались от внеблоковости после вторжения России в Украину в прошлом году, стремясь к большей безопасности путем вступления в НАТО. Финляндия стала членом НАТО в апреле, но для Швеции этот процесс более медленный.