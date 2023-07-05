Фонд госимущества создаст подразделение для управления российскими активами

Фонд госимущества Украины создаст подразделение, которое будет управлять подсанкционным имуществом, и объявил конкурс на отбор его руководителя, сообщает Новое время.

Как заявили в ФГИУ, вновь созданное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятых активов РФ и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС, Минюстом, СНБО и другими правоохранительными органами по взысканным активам, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или приватизацию.

С требованиями к претендентам на должность начальника Управления сопровождения санкционного имущества и имущества на временно оккупированных территориях можно ознакомиться здесь.

Как известно, в Украине уже существует Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. К этому времени активы, изъятые у резидентов РФ, переходили под управление АРМА.