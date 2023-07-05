В правительстве рассказали, сколько угля и газа накопили на зиму

К началу отопительного сезона в Кабмине планируют накопить 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубометров газа. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на заседании правительства, сообщает Новое время.

"Сейчас есть на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд кубических метров газа в газохранилищах. К началу отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн. тонн угля и 14,7 млрд. кубометров газа" , — заявил премьер.

По словам Шмыгаля, до этого необходимо завершить плановые ремонты энергообъектов и надежно защитить энергоинфраструктуру от российских атак.

Премьер отметил, что все эти задачи доведены до всех исполнителей, четко определены ответственные вопросы подготовки к отопительному сезону под постоянным контролем.