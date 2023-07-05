Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта

Российские захватчики на Запорожской АЭС могут пойти по сценарию уничтожения возможности использования реакторов. Есть опасения, что враг будет добиваться того, чтобы у нас не было даже шансов возобновить их работу. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина.

"Я боюсь (...), что московский режим пойдет по сценарию: "Не будет наше - не будет ничье". То есть они просто уничтожат возможность возобновить работу станции, они уничтожат возможность возобновить работу реакторов - это они могут сделать" , - заявил Харченко.

Какой самый плохой сценарий?

При этом он отметил, что худший сценарий - это фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов, выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Но если россияне завезут на станцию дилетантов, то они не смогут проделать это.

"Дилетанты не смогут так взорвать. Это сложная техническая задача. Огромные объекты, очень тяжело их взорвать - это расчеты нужно вести месяцы, как именно нужно их взорвать" , - считает эксперт.

Он объяснил, что для такого подрыва нужно огромное количество взрывчатки, правильные места заделки и так далее.

При повреждении реакторов на ЗАЭС. Чем это грозит?

"Поэтому честно, я не очень рассматриваю такой сценарий. Я боюсь, что они действительно уничтожат возможность использования реакторов, что они будут добиваться того, чтобы у нас не было даже шансов возобновить их работу. Что мы не сможем ее восстановить, и это будут просто радиоактивные могильники большого размера. Вот этого я действительно боюсь, и мне очень жаль, потому что это очень важный актив", - резюмировал Харченко.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась

Напомним, что российские пропагандисты и официальные лица обострили свою риторику по ситуации на ЗАЭС. Вчера оккупанты заявили, что ВСУ якобы 5 июля ночью "атакуют АЭС дронами-камикадзе и "Точкой У".

В свою очередь в Генштабе ВСУ официально сообщили о возможной подготовке россиян к провокации на территории ЗАЭС в ближайшее время.

На фоне чего президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении сделал заявление по поводу ЗАЭС. Он подчеркнул, что только глобальное внимание к оккупированной российскими захватчиками станции может способствовать общей безопасности.

Между тем аналитики ISW считают, что Россия, больше сосредоточена на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг станции, включая создание условий для возможной фальшивой атаки и на этот момент маловероятно, что страна-агрессор совершит аварию на ЗАЭС.

Заметим, что на сегодняшнее утро Запорожская АЭС работает штатно, значительных перемещений оккупантов не фиксируют. Также уровень воды в пруде-охладителе стабильный.