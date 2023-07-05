В Германии завершились учения 5 тысяч украинских военнослужащих

5 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии с начала российской полномасштабной войны против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель командования подготовки Бундесвера.

По его словам, в этом году может быть подготовлено еще до 5 тысяч человек.

Миссия ЕС, созданная с этой целью, имеет "возможность подготовить до 10 тысяч украинских солдат в Германии до конца года".

После начала российской полномасштабной войны против Украины немецкое правительство в прошлом году решило не только поставлять оружие, но и тренировать солдат из Украины.

В основном это было сделано в связи с обещанием поставки тяжелых систем вооружения, включая, например, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 или, начиная с этого года, боевые танки Leopard.