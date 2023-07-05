Где в Украине хуже всего с электроэнергией

Проблемы с поставками электроэнергии испытывают многие украинские регионы. Но первую очередь это Киевская и Одесская области из-за особенностей энергетического узла. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, недостаток также есть в Херсоне и Харькове.

"Но Одесса и Киев, их будто бы не захватывали, но там по естественным причинам, по тому, как построена сеть, очень существенные проблемы" , - сказал он.

Как отметил эксперт, в Киевской и Одесской областях даже сейчас происходят отключения из-за аварий, из-за того, что недостаточно надежно работает оборудование.