Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерной атаки на Украину — FT

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег главу Кремля Владимира Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует о том, что Пекин обеспокоен войной России, даже несмотря на "молчаливую поддержку" Москвы. Об этом пишет FT, ссылаясь на слова западных и китайских чиновников, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее заявление было сделано во время государственного визита Си в Москву в марте, который стал одной из его первых поездок за пределы Китая после нескольких лет изоляции в рамках политики "нулевого ковида", говорят источники.

С тех пор китайские чиновники в частном порядке приписывают себе заслуги в убеждении российского президента отказаться от угроз применения ядерного оружия против Украины.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия является центральным элементом кампании Китая по восстановлению поврежденных связей с Европой. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противостояние с большей частью континента.

В своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине. Но многие из сторонников Киева сомневаются в преданности Пекина такому сдерживанию, учитывая "безграничное" партнерство Си с Путиным и "мирный план" Китая, который в значительной степени перекликается со взглядами РФ.

Предупреждение Си, однако, дало надежду, что Китай подкрепляет свою публичную риторику за закрытыми дверями - и предупреждает о потенциальных последствиях для двусторонних отношений, которых было бы достаточно, чтобы остановить Путина от применения ядерного оружия.

"Китайцы берут на себя ответственность за то, что отправляют сообщения на всех уровнях" , - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в марте, что визит Си "уменьшает риск ядерной войны, и они [китайцы] дали это очень, очень четко понять".

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии. Но бывший чиновник подтвердил, что Си лично сказал Путину не использовать ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в "мирный план" Пекина.

Путин остался разочарованным после того, как визит Си не принес никаких ощутимых побед для России, таких как одобрение долгожданного трубопровода "Сила Сибири-2", говорят западные чиновники. Осуждение применения ядерного оружия в их коммюнике почти наверняка было добавлено по указанию Китая, сообщили источники.

Если бы Россия применила ядерное оружие против Украины, это было бы для Китая значительным минусом, сказал один из чиновников.

Вторжение России в Украину во многом зависит от поддержки Пекина, который помог Москве справиться с экономическими санкциями, исключившими ее из критически важных мировых рынков и цепей поставок.

В прошлом году двусторонний товарооборот Китая с Россией достиг рекордных 190 млрд долларов, поскольку Пекин увеличил закупки российских энергоносителей и позволил импортировать критически важные технологии, включая микрочипы.

Китай воздерживается от критики России за войну и обвиняет Запад в разжигании конфликта из-за поставок оружия в Украину. Пекин также сделал тонко завуалированные ссылки на "акты гегемонии и доминирования" со стороны США из-за санкций.