Израильская армия объявила о завершении военной операции в Дженнине

Израильская армия заявила, что вывела войска из лагеря беженцев в Дженнине после двухдневной операции, в результате которой погибли 12 палестинцев и один израильский солдат, сообщает Укринформ.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Все войска ЦАХАЛа покинули Дженин, поскольку израильская военная операция в палестинском городе на Западном берегу реки Иордан завершилась, ее цели достигнуты" , — заявил спикер ЦАХАЛа бригадный генерал. Даниэль Хагари в среду утром.

Это произошло после нескольких дней боев в северном городе на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ пытался нейтрализовать инфраструктуру террористов.

После завершения операции глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания выступил с заявлением, в котором отметил, что военная операция Израиля в Дженнине потерпела фиаско.

Как сообщалось, израильские войска начали крупнейшую с 2002 года военную операцию в оккупированном городе Дженини на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли по меньшей мере 8 человек и еще около 80 получили ранения.