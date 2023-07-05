Израильская армия объявила о завершении военной операции в Дженнине
Израильская армия заявила, что вывела войска из лагеря беженцев в Дженнине после двухдневной операции, в результате которой погибли 12 палестинцев и один израильский солдат, сообщает Укринформ.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
"Все войска ЦАХАЛа покинули Дженин, поскольку израильская военная операция в палестинском городе на Западном берегу реки Иордан завершилась, ее цели достигнуты", — заявил спикер ЦАХАЛа бригадный генерал. Даниэль Хагари в среду утром.
Это произошло после нескольких дней боев в северном городе на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ пытался нейтрализовать инфраструктуру террористов.
После завершения операции глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания выступил с заявлением, в котором отметил, что военная операция Израиля в Дженнине потерпела фиаско.
Как сообщалось, израильские войска начали крупнейшую с 2002 года военную операцию в оккупированном городе Дженини на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли по меньшей мере 8 человек и еще около 80 получили ранения.