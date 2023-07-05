ВСУ продвинулись в районе Клещеевки на Бахмутском направлении – Генштаб
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клищеевки на Бахмутском направлении.
"В районе Клищеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил представитель ГШ ВСУ.
По его словам, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают врага с ранее захваченных рубежей.
Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.
Кроме того силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.