Шторм в Нидерландах: отменены авиарейсы и парализовано движение транспорта
Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра, сообщает Европейская правда.
Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны – самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.
В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама уже замерили скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле.
По данным Weerplaza, шторм "Поли" является самым сильным летним штормом, который когда-либо наблюдали.
Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов. Ожидается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.
Жители провинции Северная Голландия, в которую входит Амстердам, получили оповещения на мобильные телефоны с предупреждением оставаться дома и подготовить номера экстренных служб на случай опасности для жизни. Вблизи населенного пункта Алкмара мощный ветер опрокинул грузовик.
Железнодорожный оператор NS остановил все движение поездов на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама перекрыли из-за падения деревьев.
Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.