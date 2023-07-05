Апокалипсиса не будет даже при наихудшем сценарии на ЗАЭС - эксперт

Даже при самом худшем сценарии развития событий на ЗАЭС апокалипсиса не будет, заявил доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский. Во время телемарафона он объяснил, что такой считает ситуацию, когда взорвется все, что находится внутри реакторов, сообщает Зеркало недели.

По словам ученого, даже это будет не так ужасно, как взрыв на Чернобыльской АЭС. Он объяснил это тем, что на ЗАЭС нет короткоживущих нуклидов, поскольку реакторы в течение нескольких месяцев были остановлены.

Также Литвинский подчеркнул, что йодидная профилактика не нужна ни перед предполагаемой аварией, ни после нее. Эта практика устарела.

"Загрязнение действительно возникнет... Но я повторяю: апокалипсиса не будет. Действительно, не надо находиться на воздухе в случае аварии, надо закрыть хорошо окна, надо запастись водой минимум на двое суток. Максимальные последствия, которые могут быть даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний" , – сказал ученый.

По словам Литвинского, на свежем воздухе в случае аварии на ЗАЭС не рекомендуется быть находящимся в радиусе нескольких десятков км от станции, а также находящимся на расстоянии 150 км по направлению ветра.