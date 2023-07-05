Российские войска в Крыму активно готовятся к обороне — Генштаб

Российские войска во временно оккупированном Крыму активно готовятся к обороне. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"Во временно оккупированном Крыму противник активно готовится к обороне: практически завершено строительство фортификационных сооружений на севере полуострова, создается система противодесантной обороны на северо-западном и западном побережье Крыма для предотвращения возможной высадки морских десантов Сил обороны Украины" , — сказал Громов.

В то же время, он отметил, что точных данных о массовом выезде семей российских военных с полуострова пока нет. Однако бригадный генерал подчеркнул, что следует ожидать значительного увеличения количества лиц, пытающихся уехать из Крыма, в случае угрозы уничтожения крымского моста, приближения группировок Вооруженных сил Украины к Перекопскому и Чонгарскому перешейкам в связи с началом подготовки к освобождению полуострова от российских захватчиков.