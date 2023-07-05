Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбили российские Кинжалы – FT
Специальный представитель Китая по делам Евразии во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что американские ЗРК Patriot перехватили российские "Кинжалы", а также не захотел увидеть доказательства этого. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова и украинских дипломатов, сообщает Украинская правда.
Издание пишет, ссылаясь на украинских дипломатов, что Ли "не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты".
"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал министр обороны Алексей Резников.
По его словам, Ли покинул Киев, так и не ознакомившись с доказательствами.