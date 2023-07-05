Азербайджан требует от Армении вывести войска из Карабаха для мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для достижения мира Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, сообщает Европейская правда.

Об этом Алиев сказал на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил" , – отметил Алиев.

Он подчеркнул, что если Армения действительно заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах.

Кроме того, Алиев заявил, что армянские военные и парамилитарные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы.