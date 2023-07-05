Энергоатом вывел из ремонта энергоблок АЭС раньше, чем планировалось

НАЭК Энергоатом 4 июля вернул в работу энергоблок мощностью 1000 МВт, продолжается набор мощности, сообщает Новое время.

Плановый ремонт блока был начат 4 мая и завершен на четыре дня раньше срока. Отмечается, что это второй энергоблок-тысячник украинских АЭС, подключенный к сети после ремонта. Первый вернули в работу в июне на 20 дней раньше, чем ожидалось.

По данным Министерства энергетики, сегодня атомные станции генерируют почти половину производимой в стране электроэнергии.

При этом, шесть энергоблоков-тысячников суммарной мощностью 6000 МВт временно оккупированной Запорожской АЭС не работают, все они остановлены.