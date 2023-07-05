Законопроект о медицинском каннабисе вынесут на ближайшее заседание Рады

Верховная Рада уже запланировала рассмотреть на своем ближайшем заседании законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях, для создания условий расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"На ближайшем пленарном заседании должен быть вынесен проект закона о легализации медицинского каннабиса №7457" , — заявил Железняк.

В то же время, по его словам, уверенной поддержки законопроекта пока нет.

"С голосами, и правда, пока рискованно" , — отметил депутат.

Законопроект №7457 был подан в Верховную Раду Кабинетом министров еще в июне 2022 года.

Профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации порекомендовал принять его за основу. Но в сентябре 2022 года глава комитета Михаил Радуцкий заявил, что в Раде, вероятно, не найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.

Законопроект предполагает создать нормативные условия для ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также его сортов в определенных сферах деятельности.