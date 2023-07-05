Сырский о контрнаступлении ВСУ: Все развивается по планам

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что контрнаступление "идет по плану", а командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский – что Украина приберегает потенциал, сообщает Украинская правда.

Сырский дал интервью ABC после возвращения из-под Бахмута и выразил уверенность, что Украине удастся освободить этот город.

Сырский отметил, что никто из союзников Украину не подталкивает с контрнаступлением, есть желание самих военных достичь определенных рубежей, однако решить это в спокойном месте – одно, а выполнить "в условиях яростного сопротивления противника" – другое.

"Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны.

Это очень сложный процесс... Я могу сказать, что с нашей стороны это борьба за освобождение территории нашего государства, со стороны противника – это чисто захватническая война. Но она приобрела настолько жесткий характер, что этот процесс очень сложный и кровавый. Мы понимаем, что правда за нами и мы победим" , — заявил он.

Сейчас генерал Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись вперед на южном фланге, отмечает ABC News.

Со своей стороны, генерал Тарнавский, который руководит контрнаступлением на юге, сказал, что ситуация "стабильная" и что Украина еще не использовала "весь свой потенциал".

Оба генерала поблагодарили США за военную поддержку, отметив, что бронетехника, предоставленная Западом, меняет ситуацию на поле боя.

Однако, как на востоке, так и на юге украинские войска сталкиваются с огромными минными полями на оккупированной Россией территории, враг атакует технику.